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25сентября
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сегодня, 18:18 0

Участились отказы на въезд россиян в Турцию

Участились отказы на въезд россиян в Турцию
Фото: Tolga Bozoglu / EPA / ТАСС

Российским гражданам в последнее время стали чаще отказывать во въезде в Турцию в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение генконсульства России в Анталье в Facebook.

Причиной отказа стали истекающие сроки действия загранпаспортов туристов из России. В консульстве напомнили, что с 2015 года изменилась регламентация срока действия загранпаспортов въезжающих в Турцию иностранцев.

«Применительно к российским гражданам — с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней — срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — говорится в сообщении.

Авиасообщение с Турцией после вызванного пандемией коронавирусной инфекции перерыва Россия возобновила 1 августа. Сначала россиянам разрешили летать в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

При этом у туристов при въезде в страну не требуют справку об отсутствии COVID-19 и не проводят тестирование. Им лишь меряют температуру и обследуют на наличие признаков заболевания.

Позже Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Royal Flight, Azur Air, S7, Pegas Fly и Nordwind по требованию турецкой стороны ввели ограничения на провоз ручной клади, часть из них также отказалась от питания на борту самолетов.

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#туризм

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