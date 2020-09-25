Укрывающих налоги предпринимателей Белогорска призовут к совести

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Депутатские комиссии горсовета отчитываются о своей деятельности за 2020 год. На очередном заседании о результатах работы рассказала председатель комиссии по налогам, финансам и бюджету Ольга Гусарова. Она отметила, что в целом комиссия провела интенсивную работу по бюджетному процессу, связанную с финансовой деятельностью Белогорска.

В составе депутатской группы 8 человек. В течение всего финансового года они готовят заключения по программам развития города, заслушивают отчеты должностных лиц об их исполнении, рассматривают все, связано с экономикой, инвестиционной деятельностью на территории. За отчетный период постоянная комиссия провела 17 заседаний и рассмотрела 33 вопроса.

— Хочу выразить благодарность комиссии, ее председателю Ольге Евгеньевне Гусаровой за плодотворную работу с бюджетом, - отметил глава Белогорска Станислав Мелюков в ходе обсуждения отчета. — Эта работа неоценима. Обращаюсь к вам, как глава, к предпринимателю, осуществляющему большую благотворительную деятельность. Надо работу провести в среде предпринимательского сообщества, чтобы свести к минимуму случаи, когда предприниматели заведомо укрывают налоги и делают так, чтобы их вклад в развитие города был минимальный. По мне, так это не по-человечески и не по совести. Администрация совместно с комиссией проводит большую работу по привлечению дополнительных средств в бюджет, но запросы жителей города еще больше. Необходимо найти новые формы и методы, чтобы наполнять бюджет достаточным количеством средств.

В следующем году, заверила Ольга Гусарова, комиссия расширит перечень своих обязанностей. Коснутся они взаимодействия с предпринимательским сообществом.