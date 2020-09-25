Благовещенцев научат искать пропавших людей

Добровольцев приглашают обучиться поиску пропавших людей. Организатор обучения — учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области.

Занятия будут проходить с 5 по 15 октября с 15:00 до 18:00 часов. После обучения выдаются сертификаты. Записаться можно по телефону: 226522.

Организаторы обещают, что во время занятий будут соблюдены все необходимые требования безопасности: в группах не более 20 человек, обязательное измерение температуры и использование средств индивидуальной защиты, — сообщает отдел молодёжной политики Амурской области.