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25сентября
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сегодня, 18:44 0

Благовещенцев научат искать пропавших людей

Благовещенцев научат искать пропавших людей
Фото: @amurmolod28

Добровольцев приглашают обучиться поиску пропавших людей. Организатор обучения — учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области.

Занятия будут проходить с 5 по 15 октября с 15:00 до 18:00 часов. После обучения выдаются сертификаты. Записаться можно по телефону: 226522.

Организаторы обещают, что во время занятий будут соблюдены все необходимые требования безопасности: в группах не более 20 человек, обязательное измерение температуры и использование средств индивидуальной защиты, — сообщает отдел молодёжной политики Амурской области.

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