Два россиянина получили по 300 лет лишения свободы в Греции

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Двое россиян приговорены в Греции к 300 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов. По закону за каждого мигранта на судне дают от семи до 12 лет лишения свободы.

— Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили по 300 лет лишения свободы. На такой срок их осудили якобы за организацию нелегальной миграции в Греции. Этот срок соответствует примерно 20 годам в российской системе исполнения наказания, — рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, россияне в суде отрицали свою вину. Они утверждали, что нашли работу в интернете и прибыли в Турцию. Им обещали около 100 тысяч рублей в месяц, оплату питания и проживания за работу на круизном судне для перевозки туристов, сообщает ТАСС.

— Россияне вышли в море с командой, при этом кораблем они не управляли. Они производили технические работы по готовке, уборке и так далее. В нейтральных водах к кораблю пришвартовались лодки. Оттуда на борт поднялось около 60 мигрантов, а остальная команда, наоборот, пересела в лодки. Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море и остались. Они не разобрались в управлении судна и подали сигнал SOS. Потом к ним подошёл корабль, который взял пассажиров на борт и передал их властям Греции, — сказал правозащитник.

Он отметил, что россияне стали жертвами чёрных работодателей. По его словам, на заседании суда присутствовал сотрудник российского консульства. Тот обратил внимание на то, что перевод на суде был с многочисленными ошибками. Иван Мельников рассказал, что в похожей ситуации сейчас находятся в Греции около 26 российских моряков.

— Часто по аналогичным обвинениям граждане ЕС и Турции в Греции освобождаются от наказания. Так как по конвенции по борьбе с торговлей людьми лицо, введённое в заблуждение работодателем не подлежит ответственности, — подчеркнул он.