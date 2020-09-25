В Приамурье выявили 31 новое заражение COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждён 31 новый случай коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки вырос до 0,8 %.

В Благовещенске зарегистрировано 14 новых заражений, в Тынде — 10, в Белогорске и Свободном по два, в Зее, Мазановском и Селемджинском районах — по одному.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 139 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости — 523,89 на 100 тысяч населения.

2 726 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

914 человек были в контакте с заболевшими.