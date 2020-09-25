Василий Орлов поручил разработать механизм поддержки муниципалитетов для покупки спецтехники

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До конца года для районов области приобретут 52 универсальных трактора для содержания дорог. На закупку спецтехники из областного бюджета потратят 150 миллионов рублей, сообщает портал областного правительства.

Механизм поддержки муниципалитетов для покупки спецтехники министерство транспорта и дорожного хозяйства области разработало по поручению главы региона Василия Орлова.

Для этой партии планируется приобрести экскаваторное оборудование, отвал коммунальный, отвал снежный, щёточное оборудование и навесную косилку.

— Концепция поддержки муниципалитетов разбита на два этапа. В первом — городским администрациям оказали помощь в приобретении спецтехники для содержания дорог. В августе в районы поступило 17 дорожных машин: 13 комбинированных и четыре вакуумные подметально-уборочные машины на базе КамАЗ. На втором этапе — помогаем приобрести многофункциональную технику — тракторы с разной комплектацией на проведение работ по водоотведению, содержанию дорог и придорожной полосы. Наша цель — помочь организовать качественное и оперативное содержание амурских дорог, как в зимний период при выпадении снега, так и в рамках противопожарных и противопаводковых мероприятий, — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.