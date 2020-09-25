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25сентября
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сегодня, 17:34 1

Василий Орлов поручил разработать механизм поддержки муниципалитетов для покупки спецтехники

Василий Орлов поручил разработать механизм поддержки муниципалитетов для покупки спецтехники
Фото: pogruzovik.ru

До конца года для районов области приобретут 52 универсальных трактора для содержания дорог. На закупку спецтехники из областного бюджета потратят 150 миллионов рублей, сообщает портал областного правительства.

Механизм поддержки муниципалитетов для покупки спецтехники министерство транспорта и дорожного хозяйства области разработало по поручению главы региона Василия Орлова.

Для этой партии планируется приобрести экскаваторное оборудование, отвал коммунальный, отвал снежный, щёточное оборудование и навесную косилку.

— Концепция поддержки муниципалитетов разбита на два этапа. В первом — городским администрациям оказали помощь в приобретении спецтехники для содержания дорог. В августе в районы поступило 17 дорожных машин: 13 комбинированных и четыре вакуумные подметально-уборочные машины на базе КамАЗ. На втором этапе — помогаем приобрести многофункциональную технику — тракторы с разной комплектацией на проведение работ по водоотведению, содержанию дорог и придорожной полосы. Наша цель — помочь организовать качественное и оперативное содержание амурских дорог, как в зимний период при выпадении снега, так и в рамках противопожарных и противопаводковых мероприятий, — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#губернатор #дороги

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Комментарии
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  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Зачем нужны эти пылесосы? У нас везде открытый грунт вдоль проезжей части. Это все равно, что вынести домашний пылесос и им пытаться убрать пыль во дворе, где одна земля.

    Закатать все центральные улицы в плитку, где есть открытый грунт. И уже будет меньше проблем. В этом году, сколько плитки сняли с Калинина? Куда ее направят, так и не сказали. А это важно.

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