Областные театры драмы и кукол возвращаются к прежнему режиму работы

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В Приамурье вновь открываются театры, читальные залы библиотек и архивы. Решение принято на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя председателя правительства региона Татьяны Половайкиной.

Участниками штаба было поддержано предложение министерства культуры и национальной политики области открыть читальные залы библиотек и архивов, а также областные театры драмы и кукол.

В числе театрально-зрелищных учреждений, которые вернутся к работе, оказался и Общественно-культурный центр в Благовещенске. Одним из условий посещения читальных залов библиотек и архивов станет предварительная запись, сообщает портал правительства Приамурья.