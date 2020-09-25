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сегодня, 16:53 7

В Чигирях на глазах у беременной женщины зарезали телёнка

В Чигирях на глазах у беременной женщины зарезали телёнка

В пятницу, 25 сентября, около 15:30 в Чигирях на улице Литейной мужчины забивали теленка прямо напротив жилых домов.

— Напротив наших домов сейчас идёт стройка. Двое мужчин, видимо, работающих на стройке, привезли теленка, связали ему ноги и начали подготовку к забою. Муж мой не увидел в этом ничего страшного, я же позвонила в полицию. Во-первых, во многих домах живут дети, и кто-то мог это увидеть. Во-вторых, я сама в положении, конечно, я не стала смотреть на все это, но даже от звуков, которые издавал телёнок, мне было жутко, — рассказала жительница одного из домов по улице Литейной Екатерина.

Как рассказали нам в благовещенской полиции, в дежурную часть по Благовещенскому району в 15:35 поступило сообщение о том, что граждане собираются зарезать телёнка. На место выехал участковый, который и будет разбираться в ситуации.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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    2 часа назад

    Судя по этому репортажу, Чигири - не сельская местность. Пора их к городу приписать.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    У курам головы топором рубят или просто сворачивают шею

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Кстати, неплохая шурпа будет

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Пиндец событие...

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Ой-ей-ей-ей!!! Сломали психику. Врача-а-а! На реабилитацию! Скорая! Полиция!

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    ОТ, тебе уже не поможет, таких как ты только изолировать, у тебя инвалидность мозга

  • OT

    OT
    1 час назад

    Пит-стоп поздравляю тебя с потерей здравого отношения к данной информации. Подумай немного от кого информация и можно-ли верить, что убой нагло в общественном месте был. Там тоже не дураки. И самое главное в детстве в деревне все дети по хозяйству раньше бывало управлялись помогая родителя и убой вершить помогали и курям головы рубили и на охоту ходили. Не знаешь жизни молчи и не будь дураком.

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