В Чигирях на глазах у беременной женщины зарезали телёнка

В пятницу, 25 сентября, около 15:30 в Чигирях на улице Литейной мужчины забивали теленка прямо напротив жилых домов.

— Напротив наших домов сейчас идёт стройка. Двое мужчин, видимо, работающих на стройке, привезли теленка, связали ему ноги и начали подготовку к забою. Муж мой не увидел в этом ничего страшного, я же позвонила в полицию. Во-первых, во многих домах живут дети, и кто-то мог это увидеть. Во-вторых, я сама в положении, конечно, я не стала смотреть на все это, но даже от звуков, которые издавал телёнок, мне было жутко, — рассказала жительница одного из домов по улице Литейной Екатерина.

Как рассказали нам в благовещенской полиции, в дежурную часть по Благовещенскому району в 15:35 поступило сообщение о том, что граждане собираются зарезать телёнка. На место выехал участковый, который и будет разбираться в ситуации.