В Москве снова вводят удалённую работу и домашний режим для людей старше 65 лет

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С понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями снова нужно соблюдать изоляцию. Работодателям порекомендовали перевести сотрудников на дистанционную работу. Изменения описаны в указе мэра Москвы «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности».

Пожилым москвичам рекомендуют не посещать людные места и отказаться от личных контактов с родственниками и друзьями. Работающим — перейти на «удалёнку» или взять отпуск. А люди с хроническими заболеваниями могут получить больничные листы. Мэр Москвы порекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников. А остальным обеспечить соблюдение мер эпидемиологической безопасности на рабочих местах.

В четверг, 24 сентября, президент Владимир Путин на совещании с губернаторами подчеркнул ответственность за распространение коронавируса в их регионах.

— У нас ситуация лучше, чем за рубежом, но только потому, что мы своевременно принимаем необходимые меры. Однако, если расслабиться — ситуация может кардинально поменяться, — сказал президент.

На 24 сентября в Москве подтверждено 1 050 новых случаев заражения. Более тысячи человек за день в столице не заболевало с конца июня. Ежесуточное число новых больных в России растёт уже десять дней подряд. А по всей стране за день заболело 6 595 человек. Это наибольшее число за день с середины июля, сообщает РБК.

— Вирус не побеждён, пандемия продолжается. На неё может наложиться сезонный всплеск простудных заболеваний. Поэтому от каждого требуется дисциплина и ответственность. Соблюдайте масочный и перчаточный режим в общественных местах. И проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, — отметил Сергей Собянин.

В столице есть резерв коечного фонда для больных с COVID-19. В клиниках города есть медоборудование и лекарства. Медики оперативно диагностируют заболевание. В сутки проводят около 70 тысяч ПЦР-исследований.

Медики проходят добровольную вакцинацию от коронавируса. С 15 сентября прививку поставили 126 медработников. В Москве вакцину ещё исследуют, поэтому, чтобы поставить прививку, нужно заполнить анкету и пройти отбор. А вот прививку от гриппа можно поставить бесплатно в любой поликлинике или в пункте мобильной вакцинации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.