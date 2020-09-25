«Русский Хатико» в Приморье две недели ждет бросившего его хозяина на перроне

Белый пес, который сидел возле будки на железнодорожной платформе, привлек ее внимание 11 сентября. По словам Никитиной, она в этом районе проходит каждый день по дороге в магазин.

— Смотрю, собака бегает возле платформы, на второй день тоже на том же месте кружит. Учительница из нашей тигровской школы рассказала, что собаку бросили. Потом иду, собака там же — лежит, сидит, спит. Ко всем подбегает, словно ищет кого-то, — рассказала она.

По словам собеседницы агентства, жители стали подкармливать верного пса.

— Собака начала бегать за людьми, словно искать хозяина, но со своего места не уходит, - рассказала она, добавив, что жители переживают за судьбу собаки, которую они прозвали «русский Хатико», но у всех есть свои животные.

Хозяина для верного пса стали искать через соцсети.