В сентябре в Зею выпустили больше 240 тысяч мальков сазана

В сентябре в Зею выпустили 662 маленьких осетров и около 241,5 тысячи мальков сазана. Регулярные выпуски рыбы происходят при участии Росрыболовства и управления по охране животного мира области.

Малков выращивают на Анюйском осетровом рыбном заводе в Хабаровском крае. Малек сазана весит примерно 7,5 граммов, за 2-3 года он вырастет во взрослую рыбу. Молодь осетров крупнее — каждый весит около 17 граммов, а вот растут они дольше, около трёх лет.

Выпуски сеголетков в реку проводятся уже на протяжении семи лет. Организовывают подобные мероприятия компании, которые своей деятельностью наносят вред водным ресурсам Амурской области. Всего в списке 21 такая организация, это угольные, золотодобывающие и дорожные предприятия, сообщает управление животного мира Амурской области.