Анастасия Волочкова получила медаль «За добросовестный труд»

Анастасия Волочкова: «Совершенно неожиданно для себя получила награду от Национального комитета общественного контроля РФ из рук уважаемого и доблестного человека, почетного ветерана МВД Юсупова Мансура Рамиловича».

Волочкова получила медаль «За добросовестный труд».

Награда вручена за «личный вклад в развитие российского балета, профессионализм, активную гражданскую позицию, высокие духовно-нравственные принципы, патриотизм и участие в реализации государственных социальных программ».

Как отметила Волочкова в своем Instagram, оказывается, о ее приезде было известно заранее. «Но для меня это была полная неожиданность и честь одновременно», — добавила она.

Ранее в соцсетях Волочкова ответила на критику недоброжелателей. «Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в историю России, как Русская Балерина. И этот факт неоспорим, простите. И я этим фактом очень горжусь», — написала она.

Недавно знаменитость побывала на отдыхе в Турции со своим таинственным возлюбленным.

А этим летом Волочкова вновь выиграла суд с застройщиками элитного жилья в Астрахани. Те не сдали ее 22 квартиры в срок. Сейчас Волочкова занимается косметическим ремонтом своего особняка в Подмосковье.