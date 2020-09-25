Главное «За неделю!»: долгожданное отопление в квартирах, квартирные вопросы и ремонты дорог

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

Ну что ж, эта неделька, давайте признаемся, выдалась не самой тёплой. Уверен, что сейчас уже вряд ли кто-то надеется на бабье лето, все надеются на то, что в их домах тепло появится как можно скорее. И эти надежды скоро сбудутся. До конца текущей недели отопление дадут во всех квартирах города! Да уж. Теперь точно можно сказать: «Зима близка», так что можете уже готовиться к наступающим холодам и складывать легкую одежду на полку под названием лето 2021. Короче, тепло в квартиры приходит, а на улице уходит… Ох уж этот вечный баланс.

Кстати, о балансе, он ведь может быть не только температурный, но и финансовый. Буквально на днях Главгосэкспертиза дала положительное заключение проектно-сметной документации строительства канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ. До конца недели генеральный подрядчик стройки подпишет договор, а активное строительство уникальной международной канатной дороги начнется в ближайшие дни, – рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов. До конца текущего года планируют подготовить бетонное основание под будущий фундамент, разработать котлован, а также забить буронабивные сваи под опору канатной дороги. Сдать объект планируют в 2022 году. А там еще где-то к этому времени планируют сделать площадь Ленина, в общем, будет красота.

Перейдем к квартирным вопросам. Они, как говорят эксперты, за последние три года стали на 50 % дороже. Это касается новостроек. Но я вам больше скажу, по словам тех же экспертов, новые благовещенские квартиры к концу года подорожают еще на 15 %. При этом при всём рынок недвижимости областной столицы продолжает показывать положительную динамику и сегодня. Причина — целый комплекс бюджетной поддержки жителям в деле покупки жилья. При этом высокий спрос на новостройки не соответствует предложению рынка! Банально не хватает рабочих рук. А еще не хватает специалистов из-за рубежа, которые из-за пандемии не могут приехать к нам и оказать свои качественные услуги тех же каменщиков, например. Всё это приводит к тому, что подрядчики сдвигают сроки сдачи объектов.

Что касается рынка «вторички», то тут тоже всё отлично. В общем, спрос есть. Предложения есть. Денег вот, правда, не хватает. А так всё в целом очень даже хорошо.

К дорожным новостям. Тут всё коротко и ясно. С сегодняшнего дня, то есть с пятницы, открыт сквозной проезд на очередном участке улицы Ленина. Теперь можно без проблем прокатиться от Первомайской до Островского и от Шевченко до самого Верхнеблаговещенского.

Из участков, где в ближайшее время проезды будут закрыты:

С 24 по 28 сентября движение частично ограничат на участке улицы Шевченко в районе дома № 85/1.

29 и 30 сентября планируется полностью перекрыть отрезок улицы Чайковского возле дома 102/3.

С 1 по 2 октября полностью перекроют участок улицы Забурхановской возле дома № 88.

А с 5 по 6 октября участок проезжей части возле дома № 188 по улице Свободной (пересечение с улицей Шевченко) также будет полностью перекрыт.

Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

Но всё-таки давайте не будем забывать, что мы живём в год пандемии, которая внесла свои большие коррективы в наши жизни. Например, появилось очень много работников, которые теперь трудятся удалённо. Для такого вида труда даже есть свой отдельный негласный кодекс. Который гласит, что появление на рабочем месте пьяненьким или же вовсе невыход – не будет караться увольнением. Конечно, если сотрудник не выходит на связь «более чем один рабочий день, в течение которого он обязан отвечать на запросы работодателя» – тогда уволить его можно, а вот с определением «пограничности» состояния всё намного сложнее. Это же нужно разрешить работодателю доступ в квартиру. Причём нужно еще привести коллег-свидетелей. А вся эта процедура противоречит праву о неприкосновенности жилья.

В общем, будьте послушными и хорошими работниками и работодателями, тогда и проблем не будет. А если уж очень хочется повеселиться, то дождитесь лучше выходных, как это сделали мы, и заслуженно уходите на отдых. Но только помните о мере. А еще про индивидуальную защиту, она сейчас, ой, как важна!