Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 0

Медведь на Сахалине сбил снимавший его беспилотник

Медведь на Сахалине сбил снимавший его беспилотник
Фото: pixabay.com

Житель Сахалина лишился беспилотника, снимая медведей на побережье Охотского моря, пишет РИА Новости.

Последним видео с дрона фотограф и видеограф Сергей Любаченко поделился на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успевает среагировать и увести дрон от хищника.

В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Любаченко, он снял это видео с расстояния около 300 метров.

— На следующий день я снова отправился снимать этих медведей, но на этот раз мне не повезло, пока снимал одного, второй задел-таки дрон, я даже не понял, чем, и квадрокоптера я лишился, — рассказал видеограф.

Просмотров всего: 158

#животные #интернет

распечатать


Происшествия 1

В Чигирях на глазах у беременной женщины зарезали телёнка
В России и мире

«Русский Хатико» в Приморье две недели ждет бросившего его хозяина на перроне
В России и мире

Правила регистрации детей в соцсетях хотят ужесточить

Происшествия 4

Овцы съели часть газона в недостроенном сквере в центре Владивостока
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь