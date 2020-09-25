Строительство новой школы в Благовещенске тормозит погода и нехватка строителей

Фото: благовещенск.рф

В микрорайоне идёт строительство современной школы на полторы тысячи мест. Сегодня, 25 сентября, её проинспектировал мэр Благовещенска Олег Имамеев. Полностью сдать объект планируют к 2022 году.

Работники АО «Строительная компания № 1» устраивают гидроизоляцию, монолитные пояса, стены, колонны и балки. Специалисты монтируют блоки ФБС и плиты перекрытия цокольного этажа. На объекте есть небольшое отставание по срокам. Оно связано с погодой и отсутствием необходимого количества кадров.

— Высокие грунтовые воды не позволяют заливать бетон и проводить гидроизоляцию. Мы сейчас увидели затопленные котлованы на стройплощадке. Также на площадке работает всего 50 человек, а требуется 100. Отсюда и отставание от графика. Подрядчик исправляет ситуацию и привлекает организации из других регионов, например, из Санкт-Петербурга. Так мы уходим от необходимости в китайских рабочих. Заказчик с подрядчиком отработают эти вопросы и сократят отставание, — прокомментировал мэр Благовещенска.

Школа строится за счёт средств городского и областного бюджетов в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщает администрация города Благовещенска.