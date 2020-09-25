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25сентября
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сегодня, 15:16 0

Правила регистрации детей в соцсетях хотят ужесточить

Правила регистрации детей в соцсетях хотят ужесточить
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил регистрировать в социальных сетях детей до 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей. Об этом пишет RT, в распоряжении которого есть копия письма на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева.

Фёдоров отметил, что в настоящее время любой ребёнок может без каких-либо препятствий создать свой персональный аккаунт в соцсетях, указав в нём личные (реальные или вымышленные) данные.

При этом социальные сети, учитывая высокую степень анонимности в них, являются для правонарушителей удобным инструментом для подстрекательства молодых людей на совершение противоправных действий.

«Прошу Вас совместно с представленными в Российской Федерации социальными сетями рассмотреть возможность введения правового механизма верификации регистрирующихся пользователей, а также производить регистрацию детей в возрасте до 14 лет только с разрешения их законных представителей», — написано в тексте обращения.

Депутат также отметил, что социальные сети активно используются для организации несанкционированных акций и массовых уличных беспорядков, в которых среди участников неоднократно были замечены несовершеннолетние, которые, ввиду своего возраста, весьма уязвимы и поддаются влиянию различных деструктивных идей.

В настоящее время в нескольких представленных в России соцсетях регистрация разрешена с 13 лет, но в некоторых рекомендованный возраст — 18 лет.

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#дети #интернет #российская власть

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