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25сентября
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сегодня, 15:00 0

Из Хабаровского аэропорта сегодня утром эвакуировали 700 человек

Из Хабаровского аэропорта сегодня утром эвакуировали 700 человек
Фото: pixabay.com

Сообщение о минировании терминала и пассажирских бортов хабаровского аэропорта поступило сегодня утром. Из соображений безопасности были эвакуированы пассажиры и персонал, сообщает ТАСС.

— На почту аэропорта поступило сообщение о минировании терминала и воздушных судов. Эвакуировано около 700 человек, — сказал представитель аэропорта.

Сейчас проводится проверка информации. Сообщения о минировании хабаровского аэропорта поступали не раз. Раньше информация не подтверждалась.

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#происшествия

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