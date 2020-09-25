Из Хабаровского аэропорта сегодня утром эвакуировали 700 человек
Сообщение о минировании терминала и пассажирских бортов хабаровского аэропорта поступило сегодня утром. Из соображений безопасности были эвакуированы пассажиры и персонал, сообщает ТАСС.
— На почту аэропорта поступило сообщение о минировании терминала и воздушных судов. Эвакуировано около 700 человек, — сказал представитель аэропорта.
Сейчас проводится проверка информации. Сообщения о минировании хабаровского аэропорта поступали не раз. Раньше информация не подтверждалась.
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