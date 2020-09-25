Из Хабаровского аэропорта сегодня утром эвакуировали 700 человек

— На почту аэропорта поступило сообщение о минировании терминала и воздушных судов. Эвакуировано около 700 человек, — сказал представитель аэропорта.

Сейчас проводится проверка информации. Сообщения о минировании хабаровского аэропорта поступали не раз. Раньше информация не подтверждалась.