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25сентября
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сегодня, 14:38 1

Напрямую из Благовещенска теперь можно улететь в Красноярск, Петропавловск-Камчатский и Магадан

Напрямую из Благовещенска теперь можно улететь в Красноярск, Петропавловск-Камчатский и Магадан
Фото: iraero.ru

Авиакомпания «ИрАэро» расширила маршрутную сеть, теперь из аэропорта Благовещенска можно будет улететь в Красноярск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Билеты уже поступили в продажу, сообщает пресс-служба аэропорта.

Первые полёты из Благовещенска начнутся уже 28 сентября, маршрут — Петропавловск-Камчатский и Красноярск. По понедельникам можно будет улететь по маршруту Иркутск — Благовещенск — Петропавловск-Камчатский — Благовещенск — Красноярск. По средам в в обратном направлении Красноярск —Благовещенск — Петропавловск-Камчатский — Благовещенск — Иркутск.

С 1 октября появится еще одно новое направление — Магадан. В четверг будут выполняться рейсы по по маршруту Иркутск — Благовещенск — Магадан — Благовещенск — Красноярск, по субботам Красноярск — Благовещенск — Магадан — Благовещенск — Иркутск.

— Развитие маршрутной сети из аэропорта Благовещенска новыми рейсами, позволит нашим пассажирам без пересадок добираться до городов соседних регионов, пользующихся спросом у амурчан. А также воспользоваться дальнейшими удобными стыковочными рейсами по нужным им направлениям, — добавили в пресс-службе аэропорта Благовещенск.

Осуществлять перевозку будут на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, билеты уже есть в продаже.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Всё для работы вахтовым методом

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