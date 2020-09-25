Девушка из Зеи сыграла на скрипке внутри плотины Зейской ГЭС
Преподаватель музыкальной школы города Зея сыграла на скрипке в плотине Зейской ГЭС. Девушка исполнила внутри плотины композицию Strangers In The Night.
«Строение высотой 115,5 метров имеет очень редкую для российских гидроэлектростанций конструкцию — она массивно-контрфорсная, то есть, состоит из огромных бетонных столбов — контрфорсов. Пустоты между ними создают уникальные акустические условия» — сообщает инстаграм-аккаунт @zeyskayages.
Использовать эти возможности в полной мере решила Аланкина Оксана, преподаватель lетской школы искусств.
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Мелодии скрипки в плотине Зейской ГЭС! Плотина Зейской ГЭС высотой 115,5 м имеет очень редкую для российских гидроэлектростанций конструкцию - она массивно-контрфорсная, т.е. состоит из огромных бетонных столбов (контрфорсов). Пустоты между контрфорсами создают уникальные акустические условия. Аланкина Оксана, преподаватель Детской школы искусств города Зеи, в полной мере использовала эти возможности, исполнив внутри плотины композицию Strangers In The Night. #РусГидро #Зейскаягэс
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