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25сентября
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сегодня, 14:27 0

Девушка из Зеи сыграла на скрипке внутри плотины Зейской ГЭС

Девушка из Зеи сыграла на скрипке внутри плотины Зейской ГЭС
Фото: @zeyskayages

Преподаватель музыкальной школы города Зея сыграла на скрипке в плотине Зейской ГЭС. Девушка исполнила внутри плотины композицию Strangers In The Night.

«Строение высотой 115,5 метров имеет очень редкую для российских гидроэлектростанций конструкцию — она массивно-контрфорсная, то есть, состоит из огромных бетонных столбов — контрфорсов. Пустоты между ними создают уникальные акустические условия» — сообщает инстаграм-аккаунт @zeyskayages.

Использовать эти возможности в полной мере решила Аланкина Оксана, преподаватель lетской школы искусств.

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Мелодии скрипки в плотине Зейской ГЭС! Плотина Зейской ГЭС высотой 115,5 м имеет очень редкую для российских гидроэлектростанций конструкцию - она массивно-контрфорсная, т.е. состоит из огромных бетонных столбов (контрфорсов). Пустоты между контрфорсами создают уникальные акустические условия. Аланкина Оксана, преподаватель Детской школы искусств города Зеи, в полной мере использовала эти возможности, исполнив внутри плотины композицию Strangers In The Night. #РусГидро #Зейскаягэс

Публикация от Зейская ГЭС (@zeyskayages)

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#жизнь #Зея #культура

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