Девушка из Зеи сыграла на скрипке внутри плотины Зейской ГЭС

Фото: @zeyskayages

Преподаватель музыкальной школы города Зея сыграла на скрипке в плотине Зейской ГЭС. Девушка исполнила внутри плотины композицию Strangers In The Night.

«Строение высотой 115,5 метров имеет очень редкую для российских гидроэлектростанций конструкцию — она массивно-контрфорсная, то есть, состоит из огромных бетонных столбов — контрфорсов. Пустоты между ними создают уникальные акустические условия» — сообщает инстаграм-аккаунт @zeyskayages.

Использовать эти возможности в полной мере решила Аланкина Оксана, преподаватель lетской школы искусств.