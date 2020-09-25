Овцы съели часть газона в недостроенном сквере в центре Владивостока

Две овцы вчера гуляли по центру Владивостока. Сначала их видели на проезжей части кольца на Пушкинской, потом овцы вышли к скверу в районе остановки общественного транспорта «Авангард», где сейчас идет строительство. Пока их не отогнали рабочие, овцы успели изрядно пощипать газонную траву.

Растительность в этом сквере постоянно подвергается нападениям — ранее семена газонной травы склевывали голуби, после того, как трава взошла, её поели овцы, сообщает VL.RU.

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#животные #строительство #Дальний Восток

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