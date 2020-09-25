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25сентября
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сегодня, 14:16 4

Овцы съели часть газона в недостроенном сквере в центре Владивостока

Овцы съели часть газона в недостроенном сквере в центре Владивостока
Фото: VL.RU

Две овцы вчера гуляли по центру Владивостока. Сначала их видели на проезжей части кольца на Пушкинской, потом овцы вышли к скверу в районе остановки общественного транспорта «Авангард», где сейчас идет строительство. Пока их не отогнали рабочие, овцы успели изрядно пощипать газонную траву.

Растительность в этом сквере постоянно подвергается нападениям — ранее семена газонной травы склевывали голуби, после того, как трава взошла, её поели овцы, сообщает VL.RU.

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#животные #строительство #Дальний Восток

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    и чо?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    ну если бараны ограждение не сделали, при чем тут овцы?))))

  • Разнящий

    Разнящий
    35 минут назад

    Новости АО...

  • const

    const
    16 минут назад

    Что травы жалко?

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