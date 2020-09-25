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25сентября
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сегодня, 17:57 0

В Благовещенске прохладно и ветрено: прогноз погоды на 26 сентября

В Благовещенске прохладно и ветрено: прогноз погоды на 26 сентября
Фото: yandex.ru

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра ночью на территории области осадков не ожидается. В утренние часы опустится туман и дымка. Ночные температуры по северу будут в пределах +3°С…+8°С, местами около 0°С, по югу +6°С…+11°С. Днём переменно, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура днём +15°С…+20°С.

В Белогорске, Свободном и Райчихинске завтра малооблачно, в утренние часы пройдет небольшой дождь. Температура днём +12°С…+17°С. Ветер южный до 9 метров в секунду. В Завитинске, Архаре и Зее облачно с прояснениями. Днём воздух прогреется до +18°С. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. В Шимановске пасмурно. Температура днём +9°С…+14°С. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. В Тынде облачно, без осадков. Днём столбик термометра покажет +3°С…+16°С. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В Сковородине пасмурно, во второй половине дня пройдет дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 14 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью +7°С…+9°С, днем потеплеет до +17°С…+19°С.

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#погода #природа #экология

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