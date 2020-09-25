Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:04 2

Товар увёз, но не оплатил: в Белогорске разыскивают водителя грузовика

Товар увёз, но не оплатил: в Белогорске разыскивают водителя грузовика
Фото: www.instagram.com/belogorck.ru/

В Белогорске просят помочь найти мужчину, который загрузил в свой грузовик заказанный у продавца товар, но не оплатил и уехал, сообщает пресс-служба мэрии Белогорска.

На вид мужчине 45-50 лет, среднего телосложения, светлые короткие волосы. Из отличительных черт — усы. Был одет в синие джинсы и синюю кофту в полоску.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения подозреваемого, просят сообщить в дежурную часть полиции.

Просмотров всего: 1162

#помощь #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Чигирях на глазах у беременной женщины зарезали телёнка
В России и мире

«Русский Хатико» в Приморье две недели ждет бросившего его хозяина на перроне
Происшествия

Из Хабаровского аэропорта сегодня утром эвакуировали 700 человек
Общество 1

В Свободном задержали мужчину с героином
Комментарии
Показать все (2)
  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    На Труша похож...

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Странная организация, обычно вечером деньги, утром стулья....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь