Товар увёз, но не оплатил: в Белогорске разыскивают водителя грузовика

Фото: www.instagram.com/belogorck.ru/

В Белогорске просят помочь найти мужчину, который загрузил в свой грузовик заказанный у продавца товар, но не оплатил и уехал, сообщает пресс-служба мэрии Белогорска.

На вид мужчине 45-50 лет, среднего телосложения, светлые короткие волосы. Из отличительных черт — усы. Был одет в синие джинсы и синюю кофту в полоску.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения подозреваемого, просят сообщить в дежурную часть полиции.