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25сентября
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сегодня, 14:49 1

В Свободном задержали мужчину с героином

В Свободном задержали мужчину с героином
Фото: pixabay.com

В свободном наркополицейские задержали жителя Мазановкого района. У 28-летнего мужчины изъяли более 20 граммов героина, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Оперативникам поступила информация, что в Свободном находится молодой человек, который причастен к незаконному обороту наркотиков. Мужчину задержали, им оказался 28-летний житель Мазановского района, при себе у задержанного оказалась более 20 граммов героина. Уголовное дело завели по статье незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

В ходе следствия обнаружили, что у мужчины уже имеется недоношенная судимость за аналогичное преступление, за рецидив Свободненский городской суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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#Свободный #суды #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Павлика на него тоже вешайте.

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