Житель Приамурья получил срок за вождение в нетрезвом виде

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Жителя Свободного признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Амурчанин уже привлекался к уголовной ответственности ранее, в том числе и за пьяную езду.

При назначении наказания судом учтены характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, наличие на иждивении малолетнего ребенка, рецидив преступлений. Жителю Приамурья назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года, сообщает прокуратура Амурской области.

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