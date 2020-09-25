Житель Приамурья получил срок за вождение в нетрезвом виде
Жителя Свободного признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Амурчанин уже привлекался к уголовной ответственности ранее, в том числе и за пьяную езду.
При назначении наказания судом учтены характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, наличие на иждивении малолетнего ребенка, рецидив преступлений.
Жителю Приамурья назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года, сообщает прокуратура Амурской области.
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