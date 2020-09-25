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25сентября
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сегодня, 13:44 0

Житель Приамурья получил срок за вождение в нетрезвом виде

Житель Приамурья получил срок за вождение в нетрезвом виде
Фото: 1gai.ru

Жителя Свободного признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Амурчанин уже привлекался к уголовной ответственности ранее, в том числе и за пьяную езду.

При назначении наказания судом учтены характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, наличие на иждивении малолетнего ребенка, рецидив преступлений.

Жителю Приамурья назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года, сообщает прокуратура Амурской области.

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