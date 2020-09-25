Василий Орлов намерен добиваться серьёзного наказания для убийц тигра

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

— Мне стало известно, что какие-то нелюди убили амурского тигра Павлика. Его всего год назад выпустили в дикую природу в Архаринском районе. Вопиющий случай! Уже есть информация о причастных к этому деянию. Буду добиваться самого серьёзного наказания для виновных. С рук им это не сойдёт! — написал в своём инстаграм-аккаунте Василий Орлов.

Напомним, 8 сентября пропал GPS-сигнал с ошейника Павлика в Свободненском районе. Специалисты управления по охране животного мира выехали на его поиски. Оперативная группа обнаружила труп животного 23 сентября в четырёх километрах от места последней локации. МО МВД России «Свободненский» завёл уголовное дело по факту незаконной добычи животного, занесённого в Красную книгу РФ, сообщает УМВД России по Амурской области.