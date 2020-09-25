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25сентября
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сегодня, 13:16 2

Погибшим в Свободненском районе тигром оказался Павлик

Погибшим в Свободненском районе тигром оказался Павлик
Фото: www.instagram.com/ohotaamur/

Как выяснили инспекторы амурского охотнадзора, погибшим от рук браконьеров тигром оказался Павлик. По информации специалистов, животное застрелили во вторник, 22 сентября. В среду, 23 сентября, служащие управления обнаружили тушу тигра.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. На Дальнем Востоке таких хищников осталось не более 560 особей. В Приамурье мониторинг передвижения диких кошек ведётся постоянно. Для этого используют спутниковые сигналы, которые передают ошейники на тиграх.

Ещё 8 сентября сигнал с ошейника Павлика пропал в Свободненском районе. На место выехала оперативная группа управления по охране животного мира области.

— Тушу тигра обнаружили в четырёх километрах от точки, где пропал сигнал. Сразу же в полицию направили официальное представление. Сейчас в полиции идёт проверка информации и расследование браконьерства, — рассказал замначальника управления по охране животного мира области Иван Болотский.

Браконьерам грозит статья УК РФ 258.1, до четырёх лет тюрьмы и выплата за ущерб природе в размере 1,1 миллиона рублей, сообщает управление по охране животного мира.

Павлика выпустили в дикую природу в мае 2019 года.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • vav686

    vav686
    6 минут назад

    Когда таким отморозком начнуть двузначные числа строгачей давать!??? Уж простите случись опять 41ый так пусть лучше эту территорию займут нации способные сохранить тут что то.

  • vav686

    vav686
    6 минут назад

    Когда таким отморозком начнуть двузначные числа строгачей давать!??? Уж простите случись опять 41ый так пусть лучше эту территорию займут нации способные сохранить тут что то.

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