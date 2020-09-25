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В Октябрьском районе на трассе загорелся автомобиль с тралом

В Октябрьском районе на трассе загорелся автомобиль с тралом
Фото: yandex.ru

В четверг, 24 сентября, в Октябрьском районе на автодороге Екатеринославка-Тамбовка на трассе вспыхнул автомобиль с тралом. Сообщение о пожаре поступило около 10 вечера.

Через десять минут на место происшествия прибыли пожарные спасатели из села Максимовка. Еще через 12 минут открытое горение удалось ликвидировать. Огнем оказались повреждены колеса трала.

Как выяснили пожарные, на трале перевозился экскаватор. Когда загорелись колеса, водитель и проезжавшие мимо люди попытались сбить пламя огнетушителями, но попытка оказалась неудачной. Тогда водитель согнал с трала экскаватор и начал засыпать огонь землей, однако это тоже не помогло.

После этого, водитель, спустя 40 минут, позвонил в пожарную часть.

Как сообщает пресс-служба амурского минлесхоза, действия водителя затруднили работу профессионалов. Но, несмотря на это, машину удалось отстоять.

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#дороги #пожары #происшествия #транспорт

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