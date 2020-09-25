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сегодня, 13:03 0

Дальневосточный гектар можно будет приватизировать досрочно

Дальневосточный гектар можно будет приватизировать досрочно
Фото: pixabay.com

Законопроект о досрочной передаче в собственность дальневосточного гектара одобрен Госдумой в первом чтении. Инициатива принадлежала Михаилу Мишустину. Кабинет министров считает, что изменения дадут дополнительный стимул для освоения выданной земли.

В законопроекте сказано, что дальневосточный гектар можно будет получить в собственность участнику программы в любой момент до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования. Чтобы стать участником программы, нужно заключить кредитный договор на строительство жилого дома с российским банком. В качестве залога по договору выступает дальневосточный гектар, который участнику программы передадут в собственность досрочно.

Программа «Дальневосточный гектар» действует на территории России с 2016 года, в ней приняли участие уже 85 тысяч человек. Более 7 тысяч участников программы получили земельные участник на территории Приамурья, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Дальний Восток #закон

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