Дальневосточный гектар можно будет приватизировать досрочно

Законопроект о досрочной передаче в собственность дальневосточного гектара одобрен Госдумой в первом чтении. Инициатива принадлежала Михаилу Мишустину. Кабинет министров считает, что изменения дадут дополнительный стимул для освоения выданной земли.

В законопроекте сказано, что дальневосточный гектар можно будет получить в собственность участнику программы в любой момент до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования. Чтобы стать участником программы, нужно заключить кредитный договор на строительство жилого дома с российским банком. В качестве залога по договору выступает дальневосточный гектар, который участнику программы передадут в собственность досрочно.

Программа «Дальневосточный гектар» действует на территории России с 2016 года, в ней приняли участие уже 85 тысяч человек. Более 7 тысяч участников программы получили земельные участник на территории Приамурья, сообщает пресс-служба областного правительства.