Хинганский заповедник получил новые квадроцикл и снегоход

Фото: annilahti.ru

В Хинганский заповедник, расположенный в Амурской области, поступили новый квадроцикл и снегоход. Оборудование предназначено для мониторинга тигров.

В отдел охраны национального парка «Бикин» Приморского края доставили автомобиль «УАЗ Патриот», трактор «Беларус», три лодочных мотора и снегоход. Кроме этого, поступило деревообрабатывающее оборудование для строительства на кордоне «Тахало», инструменты для постановки фотоловушек и полностью оборудованный для работы в лесу внедорожник Mitsubishi L 200.

В Сихотэ-Алинский заповедник Приморского края для нужд оперативной и лесопожарной групп переданы два квадроцикла и комплекты для борьбы с лесными пожарами. Кроме этого Всемирный фонд дикой природы для отслеживания тигра подарил внедорожник Toyota Hilux, а также снегоболотоход, снегоход, ноутбук и оборудование для установки фотоловушек.

В приморскую тигриную особо охраняемую природную территорию Лазовский заповедник поступили трактор «Беларус» и комплекты для борьбы с лесными пожарами.

В заповедник «Бастак», расположенный в Еврейской автономии, передали 20 ранцевых огнетушителей, воздуходувки и спутниковые телефоны.

Для научного отдела приморского национального парка «Земля леопарда» с помощью WWF России было приобретено оборудование для установки фотоловушек, снегоход Yamaha Viking и квадроцикл.

Практически во всех указанных ООПТ обитает одна из редчайших крупных кошек планеты – амурский тигр. Хищник занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Численность популяции стабильна и сейчас оценивается в 580-600 особей.