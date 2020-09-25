Восхождение на вулканы, ночёвка на берегу Тихого океана и знакомство с медведями: что амурчанам посмотреть на Камчатке

Фото: личный архив семьи Тарасовых

Летать на Камчатку будет авиакомпания «ИрАэро». Маршрут полёта выстроен таким образом: Иркутск — Благовещенск — Петропавловск-Камчатский, Красноярск — Благовещенск — Петропавловск-Камчатский и обратно. Как сообщало Амур.инфо, летать авиапассажиры будут на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Улетать из Благовещенска в Петропавловск-Камчатский можно будет по средам и пятницам. Время в полёте составит 2,5–3,5 часа. Стоимость заявлена от 15 000 рублей на одного человека туда и обратно (билет с ручной кладью). Стоимость покупки билета с багажом варьируется от 19 000 рублей. Пока полетная программа утверждена до середины ноября.

В это время на Камчатке очень комфортная температура. Амурчанка Александра Тарасова рассказала, как они с мужем ездили в такое же время на Камчатку два года назад, добираясь стыковочными рейсами. В Амурской области тогда в ноябре был мороз за 20 градусов, а на Камчатке было всего -2°С. Семья Тарасовых ездила в Петропавловск-Камчатский всего на несколько дней, но даже за это время они успели посетить несколько достопримечательностей.

— Мне хотелось посмотреть памятник «Здесь начинается Россия», который стоит на фоне вулкана. По 2ГИС посмотрели маршрут и доехали туда на автобусе. Также сами съездили на одну из смотровых площадок. Там очень красивый вид на океан, спускались и к самому океану, водичку потрогать, — делится впечатлениями Александра. — Очень понравились термальные источники в районе села Паратунка. Под открытым небом аквапарк и бассейны. Вода была 40 градусов, тепло, а вокруг – зима. Шёл снег, а мы купались, это было очень непривычно. В воде температура воздуха вообще не чувствовалась. При этом вода там ещё и морская. На территории есть кафе, баня и даже аквабар. Природа, конечно, на Камчатке шикарная. Мы были в восторге от чистого воздуха. В этом месте точно надо побывать хоть раз в жизни.

Своими впечатлениями от поездки на Камчатку в сентябре этого года поделилась с нами и жительница Хабаровска. Юлия Юдакова отдыхала там с мужем и старшим сыном. В своём Инстаграме про восхождение на вулкан Толбачик девушка пишет: «Конечно, один день — это очень мало, чтобы увидеть все красоты этого вулканического безумия. Сюда хочется возвращаться. Мы были уже здесь 10 лет назад, но я хотела бы вернуться ещё и ещё раз, это просто не может наскучить и надоесть».

Есть на Камчатке и много других потрясающих мест, кроме вулканов и природных источников. Разброс по деньгам и маршрутам огромный. Есть там даже по-настоящему эксклюзивные локации. Как, например, Южно-Камчатский заказник имени Т. И. Шпиленка, в котором находится Курильское озеро. Это «самое медвежье место в России». Там среди вулканов на берегу Курильского озера самая большая концентрация Камчатских бурых медведей.

Подробнее об этом месте нам рассказала Елена Боровская.

— Три года я работала переводчиком для иностранных туристов в компании, которая организует фототуры по Камчатке. Окрестности Курильского озера – действительно уникальное место, безумно популярное у туристов. Это самое крупное нерестилище нерки и соответственно излюбленное место медведей, которые там её ловят. Очень удобное место для того, чтобы можно было комфортно расположиться фотографу. Медведи заняты рыбой, и, если человек себя правильно ведет, они на него вообще не обращают внимания, — говорит Елена. — В заказнике плотная запись, она ведется на месяцы и годы вперед. Со мной и туристами туда выезжал рейнджер заповедника. Как правило, эти ребята – студенты биофака. При себе у них всегда было ружье. Это необходимо для защиты туристов от нападения медведей в случае чего. Но по факту он больше следит за тем, чтобы люди себя правильно вели — не делали резких движений, не пахли едой и вообще не брали с собой еду и не привлекали внимание медведей. Но медведи там действительно заняты собой. При этом к ним можно подойти на расстояние 3-5 метров. В хороший год там бывает по 30 медведей. В первые секунды, когда ты подъезжаешь на лодке к берегу, а там медведи ловят рыбу, включаются все инстинкты, мозг бьёт тревогу, что сейчас будет происходить что-то неправильное. Ты думаешь несколько секунд, нет, не высаживайте меня, что вы делаете?! Но буквально через полчаса ты уже начинаешь воспринимать медведей как тех же собак, к которым мы все привыкли. Они милые, такие же, как в сказках. Хочется подойти и обнять. Но, конечно, совсем близко рейнджеры не подпускают, потому что все-таки это дикие звери.

Любите вы экстрим или отдых поспокойнее – на Камчатке сможете найти что-то именно для себя. Зимой, например, есть организованные туры «Зимняя сказка». В них входит посещение горячих источников, катание на собачьих упряжках, поход на заснеженные вершины. Неделя такой зимней сказки на Камчатке будет стоить от 50 200 рублей с человека. В стоимость входит проживание, питание, трансферы.

Почти в 100 000 рублей обойдется тур «Огненные вершины». Большой тур по Камчатке на 12 дней с посещением нескольких вулканов, достопримечательностей в округе Петропавловска-Камчатского, также включающий в себя морские прогулки и сплавы.

Посмотреть на вулканы можно и с высоты. Облёт вулканов Горелый и Мутновский, кальдеры вулкана Ксудач, Ходуткинских горячих источников будет стоить 30 000 рублей на человека. Полет рассчитан на 5 часов.

Тем, кто без ума от водной стихии, точно придется по душе серфинг в Тихом океане. Даже зимой Халактырский пляж, растянувшийся почти на 30 километров, не пустеет: экстремалы надевают теплые гидрокостюмы, так как температура воды колеблется от -3 до +4°С, и продлевают сёрферский сезон до бесконечности. С учётом работы инструктора и предоставления снаряжения посёрфить в океане стоит 3 500 рублей на человека.

На побережье Тихого океана едут не только за экстремальными катаниями по волнам, но и просто для того, чтобы восхищаться природой. Очень сейчас развит на Камчатке такой вид отдыха, как глэмпинг. Палаточный лагерь разбивают на чёрном пляже. Но это не тесные палатки, а просторный шатер, где вместо спальника — комфортная кровать с белоснежным постельным бельем, теплым одеялом и воздушными подушками, а на ужин и завтрак подают блюда от шеф-повара. Такой мини-тур называется «Рассвет на Тихом океане» и стоит от 17 480 рублей на двоих.

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