Глава ЦИК прокомментировала победу уборщицы на выборах в Костромской области
Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, пишет REGNUM со ссылкой на интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой радиостанции «Говорит Москва».
«Она (Удгодская — прим. ИА REGNUM) созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шёл на выборы, сельчане за неё проголосовали, она не ожидала этого как уборщица».
А что касается права, нет разницы, кем является кандидат, представителем какой профессии, отмечает Памфилова. Так что баллотироваться или нет — этот вопрос решает сам человек, потенциальный кандидат.
«Если не нарушен закон, он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчёта голосов, и выиграл, что можно к ней применить? Какое нарушение закона?»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, по просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.
.
Просмотров всего: 161