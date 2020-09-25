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25сентября
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сегодня, 11:30 0

Глава ЦИК прокомментировала победу уборщицы на выборах в Костромской области

Глава ЦИК прокомментировала победу уборщицы на выборах в Костромской области
Фото: yandex.ru

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, пишет REGNUM со ссылкой на интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой радиостанции «Говорит Москва».

«Она (Удгодская — прим. ИА REGNUM) созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шёл на выборы, сельчане за неё проголосовали, она не ожидала этого как уборщица».

А что касается права, нет разницы, кем является кандидат, представителем какой профессии, отмечает Памфилова. Так что баллотироваться или нет — этот вопрос решает сам человек, потенциальный кандидат.

«Если не нарушен закон, он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчёта голосов, и выиграл, что можно к ней применить? Какое нарушение закона?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, по просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.

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