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25сентября
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сегодня, 11:32 0

Мобильный пункт вакцинации будет работать в Благовещенске все выходные

Мобильный пункт вакцинации будет работать в Благовещенске все выходные

В эти выходные благовещенцы смогут привиться от гриппа. Мобильный пункт вакцинации будет работать 26 и 27 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение принято по просьбам горожан.

В субботу, 26 сентября, с 16:00 до 18:00 и в воскресенье, 27 сентября, с 15:00 до 17:00, прививки будут ставить в районе ротонды на городской набережной.

Ещё один мобильный пункт развернут в воскресенье на площади ОКЦ. Все желающие смогут привиться от гриппа с 13:00 до 15:00.

Для тех, кто не сможет сделать прививку в эти выходные, медики будут работать в мобильном пункте вакцинации 28-30 сентября с 15:00 до 17:00 возле «Фреш-маркета» по адресу: ул. Амурская, 40.

Напомним, что вакцинация проводится для совершеннолетних граждан с их письменного согласия, с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19. Перед процедурой пациенты в обязательном порядке проходят медицинский осмотр.

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#здоровье #медицина

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