В Уруше спасли заблудившегося ягодника

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В четверг, 24 сентября, амурские спасатели получили сообщение о пропаже жителя посёлка Уруша. Мужчина несколько дней назад ушёл в лес за ягодами и не вернулся.

На поиски амурчанина на вездеходе выдвинулись спасатели посёлка Невер областного поисково-спасательного отряда, полицейские и местные жители, хорошо знающие местность, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Мужчина провёл в лесу три дня. В первый день он ночевал под деревом и питался ягодой, во второй вышел к зимовью, где нашёл несколько банок консервов. Вместе с амурчанином в лес отправилась его собака, которая и согревала его в холодные и дождливые ночи. У жителя Приамурья также был с собой сотовый телефон.

Мужчина забрался на сопку, смог дозвониться спасателям и сообщить своё местоположение. Около десяти вечера вчерашнего дня ягодника обнаружили в тайге, в 30 километрах от населённого пункта. Мужчину доставили в посёлок Уруша. Медицинская помощь ему не потребовалась.