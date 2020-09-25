Дочь актера Владимира Конкина погибла в Москве

Что именно произошло в клубе — точно неизвестно. Более того, его сотрудники первоначально заявили, что в заведении нет даже видеокамер, чтобы по записям восстановить обстоятельства трагедии. Однако это оказалось ложью. Видеонаблюдение в клубе ведётся.

В причины её смерти до сих пор не могут поверить близкие — дочь заслуженного артиста России, 32-летнюю Софью, прямо с тренировки доставили в реанимацию с диагнозом «утопление». Врачи боролись за её жизнь несколько часов, но остались бессильны. Хотя все родные девушки уверяют — она профессионально занималась плаванием и не могла утонуть.

Сейчас фитнес-центр закрыт по техническим причинам. Вот только сотрудники клуба, несмотря на это, пускают всех, кроме журналистов. Может, руководство так сильно переживает за свою репутацию, а может, просто что-то скрывает. Софья была здесь постоянным клиентом, и многие из посетителей её помнят.

Детали трагедии могла бы прояснить система наблюдения. Вот только семье девушки якобы заявили, что камер в бассейне нет. Интересно, что клиенты сомнительного клуба говорят обратное.

Наличие камер уже проверяют следователи. Также их интересуют документы и состояние бассейна. Помимо прочего, предстоит выяснить, где были инструкторы и медики в момент происшествия. Ведь именно они обязаны следить за поведением и здоровьем клиентов.

— В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По нашей информации, владелец клуба — успешная бизнесвумен Анна Адрианова. Предприимчивая женщина почему-то скрывается от журналистов и не выходит на связь.

Сейчас родные дожидаются результатов экспертизы. У Софьи осталась 11-летняя дочь, в ближайшее время решится вопрос, кто из членов семьи будет её опекуном.