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25сентября
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сегодня, 10:36 4

Реконструкцией аэропорта Благовещенска займётся компания «АБС»

Реконструкцией аэропорта Благовещенска займётся компания «АБС»

Московская компания ООО «АБС» стала победителем конкурса на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска, сообщает пресс-служба амурского правительства. Лидера определяли в рамках открытого конкурса, который стартовал в декабре 2019 года.

После определения победителя начнется процедура заключения концессионного соглашения. По его условиям инвестор должен построить новый международный терминал, грузовой комплекс, реконструировать привокзальную площадь, расширить парковочную зону, а также модернизировать действующий терминал внутренних авиалиний. После окончания всех работ воздушная гавань останется в областной собственности.

— Проект модернизации главного аэропорта Амурской области носит стратегический характер для региона. Новый аэропорт станет центральным элементом транспортной инфраструктуры, которая необходима для развития экономики и туризма области, — отметил глава региона Василий Орлов.

Напомним, что свои бизнес-проекты по модернизации аэропорта представили три потенциальных инвестора: московская «АБС», хабаровская «Дальневосточная концессионная компания» и красноярская «КрасИнвест».

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#губернатор #Дальний Восток #областная власть #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    деньги получит московская компания! а дальше как обычно,джамшуты и прочие специалисты гражданской авиации и эксплуатации портов))

  • I-vana

    I-vana
    2 часа назад

    Сейчас опять нытьё пойдёт, что Москва всех под себя подмяла.

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Да какие джамшуты, кончится на всё на том что московская компания просто получит деньги и всё.

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Да и название конторы говорящее, из серии ООО Вектор.

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