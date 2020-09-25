Реконструкцией аэропорта Благовещенска займётся компания «АБС»

Московская компания ООО «АБС» стала победителем конкурса на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска, сообщает пресс-служба амурского правительства. Лидера определяли в рамках открытого конкурса, который стартовал в декабре 2019 года.

После определения победителя начнется процедура заключения концессионного соглашения. По его условиям инвестор должен построить новый международный терминал, грузовой комплекс, реконструировать привокзальную площадь, расширить парковочную зону, а также модернизировать действующий терминал внутренних авиалиний. После окончания всех работ воздушная гавань останется в областной собственности.

— Проект модернизации главного аэропорта Амурской области носит стратегический характер для региона. Новый аэропорт станет центральным элементом транспортной инфраструктуры, которая необходима для развития экономики и туризма области, — отметил глава региона Василий Орлов.

Напомним, что свои бизнес-проекты по модернизации аэропорта представили три потенциальных инвестора: московская «АБС», хабаровская «Дальневосточная концессионная компания» и красноярская «КрасИнвест».