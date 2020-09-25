В 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6.3%

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.

Путин подчеркнул, что несмотря на значительный объем выпадающих доходов ПФР и Фонда соцстрахования, все обязательства по оказанию медпомощи и поддержке населения выполнят. Президент заверил, что их профинансируют полностью из федерального бюджета.