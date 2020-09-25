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25сентября
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Племянница Трампа подала на него в суд за мошенничество

Племянница Трампа подала на него в суд за мошенничество
Фото: Zuma / ТАСС

Племянница президента США Мэри Трамп подала на него и его родственников в суд по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на The New York Times.

Ответчиками по данному делу являются Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта. Мэри Трамп утверждает, что Роберт, Дональд и Мэриэнн Трамп, начиная с 1980-х годов, взяли контроль над империей недвижимости, которую получили после смерти отца.

Они якобы использовали незаконные схемы и различные ухищрения, чтобы увеличить доходы, в том числе уклонялись от налогов, обманывали партнеров по бизнесу и повышали арендную плату для жильцов, в том числе с низким уровнем дохода.

Мэри Трамп после смерти отца унаследовала часть семейного бизнеса, однако на тот момент была несовершеннолетней и ответственность распоряжаться ее частью имущества взяли на себя Дональд Трамп и его брат с сестрой.

Утверждается, что вместо того, чтобы защищать ее интересы, они выстроили сложную схему и выкачивали ее активы, а также обманывали о настоящем размере ее части наследства, заявляя, что она гораздо меньше реального.

Таким образом племянница американского президента требует у семьи возмещения убытков, а также компенсацию в размере не менее $500 тыс.

Мэри Трамп в июле издала книгу «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире». В ней племянница американского президента утверждает, что Дональд Трамп не способен сопереживать.

Сам президент назвал книгу абсолютно лживой. По его словам, племянница «говорит ложь о моих замечательных родителях (которые терпеть ее не могли) и обо мне и нарушает соглашение о неразглашении».

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#США

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