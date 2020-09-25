В Благовещенске сбили женщину: водитель скрылся

Сегодня в полночь в Благовещенске произошло ДТП с участием пешехода. Водитель с места происшествия скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», инцидент произошел около полуночи. На нерегулируемом перекрестке улиц Муравьева Амурского – Зелёная водитель неустановленного автомобиля сбил 49-летнюю женщину и скрылся. В результате происшествия пешеход была травмирована.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей ДТП или самого водителя. Информацию можно сообщить по телефонам: 59-46-86; 8-963-8000-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.