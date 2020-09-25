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25сентября
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сегодня, 10:03 0

С начала года амурчане больше ста раз пожаловались на владельцев собак

С начала года амурчане больше ста раз пожаловались на владельцев собак
Фото: pixabay.com

В амурском управлении ветеринарии с начала года приняли от жителей Благовещенска более ста жалоб на владельцев собак. Горожане возмущены выгулом животных без поводков и намордников, а также тем, что многие четвероногие гуляют и вовсе без хозяев. Поступило много обращений по поводу выгула собак на детских площадках.

По области таких жалоб принято уже около 500. Обращения приходят в основном от жителей крупных населенных пунктов. В лидерах — Благовещенск, Свободный и Белогорск, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

Вчера сотрудники управления ветеринарии проверяли очередное обращение от жителей амурской столицы. Жильцы многоквартирного дома пожаловались на соседку, которая живёт на первом этаже. Женщина постоянно выпускает собаку на самостоятельный выгул. Животное свободно бегает по подъезду и двору, пугает детей и прыгает на взрослых.

Факт свободного выгула собаки подтвердился при проверке. Владелица свою позицию объяснила тем, что собака у неё добрая и не кусается. Женщина не смогла доказать факт наличия у собаки обязательных прививок — у животного нет ветеринарного паспорта.

— По каждой такой жалобе обязательно проводим проверку. На место выезжают специалисты управления ветеринарии, и если факты подтверждаются, выдают нерадивым владельцам предписание об устранении нарушений. Попутно идёт проверка на наличии у собаки обязательной вакцинации от бешенства и регистрации. Кстати, около 90 % нерадивых собачников не имеют ни того, ни другого. Информация о таких нарушениях передается в управление Россельхознадзора, которое уже привлекает владельцев собак к ответственности, — рассказал Сергей Самохвалов, начальник управления ветеринарии Амурской области.

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#животные #жизнь

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