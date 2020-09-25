Выбор читателей за 24 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 24 сентября.

С 24 сентября в России вступают в силу новые правила поверки бытовых счётчиков. Электронная регистрация становится единственным юридически значимым способом подтверждения приборов, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов, пишут «Известия».

В Благовещенске из-за ремонта инженерных сетей ограничат движение на нескольких участках дорог.

В Свободном разыскивают мужчину.

В Костромской области (Чухломский район) главой сельского поселения стала Марина Удгодская. Иронию ситуации придает то, что женщина была подставной и является уборщицей, у нее нет никакого опыта работы с документами, сообщают «Вести.RU» со ссылкой на K1News.