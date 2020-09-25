Гороскоп 25 сентября: Рыбам рекомендуют воздержание, а Весы будут упрямиться

Восход Солнца: 06:21

Заход Солнца: 18:21

Солнце в Весах.

Овен. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному неприятному повороту судьбы. Постарайтесь принимать решения самостоятельно: любой совет, даже с самыми лучшими намерениями, может привести к самым плачевным результатам.

Телец. Вы сегодня будете активно работать из-за определенной материальной озабоченности. Постарайтесь внимательно относиться к мелочам для достижения успеха. Психологический климат в семье будет полностью зависеть от Тельца. Это налагает на него особую ответственность. Контролируйте свои слова и поступки.

Близнецы. Астрологи не советуют что-либо менять в привычной для вас работе, а на рискованные предложения лучше не соглашаться. Благодаря покровительству Юпитера ваше финансовое положение может несколько улучшиться. Развитое чувство ответственности, склонность к точным математическим расчетам приведут к успеху в сфере профессиональной деятельности или значительно поднимут ваш авторитет в глазах начальства и коллег.

Рак. Посвятите этот день старшему поколению родственников — они в вас очень нуждаются. У пожилых людей возможна повышенная нервозность, переходящая в сарказм и агрессию. Ваш характер станет тяжелым для окружающих. Отнеситесь к жизни легче. Положительные тенденции второй половины предыдущего дня благоприятно скажутся на сегодняшнем дне.

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Лев. Вы будете спорить не только с окружающими людьми, но и самим себе доказывать правоту. Может быть, следует отдохнуть морально? Если у тебя возникали мысли изменить свою внешность, завтра тот день, когда можно начать осуществлять эту идею в жизнь, конечно, если вы уже определились в выборе стиля.

Дева. Благоприятный день. Проходит под знаком получения космической энергии. Вероятно, что сегодня вы добьётесь успеха в финансовой сфере, если только иллюзорные представления не заслонят реальное положение дел. Может быть, вы слишком оптимистично оцениваете ситуацию. На самом деле от вас требуется осторожность и взвешенность.

Весы. Нежелание руководствоваться здравым смыслом, упрямство или излишняя прямолинейность могут негативно сказаться на всех делах этого дня. Вероятно, даже завидная работоспособность и поддержка окружающих не принесёт заметных результатов из-за неблагоприятного расположения планет.

Скорпион. Первая половина дня благоприятна: сулит покровительство Высших сил. Семейные проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Появится возможность освободиться от недоброжелателей. Важное значение имеет нравственное очищение, духовность, интуиция.

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Стрелец. Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Козерог. Вам придётся постоянно опираться на интуицию, чтобы принимать верное решение в жизни. События развиваются не по такому сценарию, какой вам нравится. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском, — вас ждёт успех.

Водолей. День символизирует успех во всех делах, преодоление сомнений. Вы будете способны с честью выйти из самых запутанных ситуаций. Для реализации ваших устремлений понадобятся терпение и целеустремленность. Деловое партнерство станет очень плодотворным. Сексуальный потенциал может быть очень высок.

Рыбы. Критический день. Лучше воздержаться от активных действий в профессиональной сфере, иначе можно растратить энергию и время в пустопорожних разговорах. День связан с победой над собой. Звезды рекомендуют воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев