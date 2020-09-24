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24сентября
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сегодня, 19:23 4

Василий Орлов доложил о готовности Приамурья приступить к строительству трёх путепроводов

Василий Орлов доложил о готовности Приамурья приступить к строительству трёх путепроводов
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с заместителем председателя правительства РФ — полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в городе Владивостоке провели выездное совещание. На этой встрече Василий Орлов рассказал о строительстве нового моста через реку Зея и доложил о возведении в Приамурье трёх путепроводов.

Как рассказал Юрий Трутнев, только 41,8% автомобильных дорог регионального значения в субъектах ДФО соответствуют нормативным требованиям, а в городах — не более 52,9%.

— Для решения этих и других проблем во исполнение указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Минтрансом РФ был разработан паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — рассказал заместитель председателя правительства.

По словами Василия Орлова, в Амурской области проблематика связана с состоянием дорожной инфраструктуры, мостовых сооружений и путепроводов.

— Помимо возведения нового мостового перехода через реку Зея, регион готов приступить к строительству трёх путепроводов через Транссибирскую магистраль. На строительство нового путепровода, который рухнул в 2018 году в городе Свободном, получено федеральное финансирование в размере 1,1 млрд. рублей, запущены работы, и через год его планируется сдать. Вместе с тем по целому ряду населенных пунктов стоит проблема одноуровневых развязок, соответственно регулярным и школьным маршрутам очень сложно пересекать Транссибирскую магистраль на автотранспорте, поэтому очень важно строительство путепроводов. В этом году планируется подготовить три проектные документации на строительство путепроводов в Новобурейском, Серышеве и Завитинске, — рассказал руководитель Приамурья.

В Амурской области проведена диагностика всех искусственных сооружений. Она показала, что 404 мостовых сооружения требуют капитального ремонта или реконструкции.

Сформирована и направлена заявка на участие в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы», в которой предусмотрена реконструкция до 2024 года 64 мостовых переходов.

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#губернатор #Дальний Восток #областная власть #российская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Нужное дело.

  • След тигра

    След тигра
    55 минут назад

    Фиталий, зачем ви под каждой веткой с участием Уаси пишите хвалебные коментарии? Фасилий АмурИнфу не читает, если её кто и мониторит, так ето Еля, но она же не станет говорить главному про вашу щинячью преданость и лояльность.

    Ели уж так хотите проявить своё почтение, то дождитесь официального приёма, там появится возможность её проявить. поцеловав барину ручку... а лучше сразу ножку. По другому - ну никак.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    21 минута назад

    Да несчастную ул. Воронкова 5 месяце делают и еще столько же будут по всей видимости. Там где асфальт каким то чудом появился все же, он весь в ямах кочках и буграх, новый асфальт!

  • Разнящий

    Разнящий
    14 минут назад

    Какая толпа бездельников на фото.

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