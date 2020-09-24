Василий Орлов доложил о готовности Приамурья приступить к строительству трёх путепроводов

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с заместителем председателя правительства РФ — полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в городе Владивостоке провели выездное совещание. На этой встрече Василий Орлов рассказал о строительстве нового моста через реку Зея и доложил о возведении в Приамурье трёх путепроводов.

Как рассказал Юрий Трутнев, только 41,8% автомобильных дорог регионального значения в субъектах ДФО соответствуют нормативным требованиям, а в городах — не более 52,9%.

— Для решения этих и других проблем во исполнение указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Минтрансом РФ был разработан паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — рассказал заместитель председателя правительства.

По словами Василия Орлова, в Амурской области проблематика связана с состоянием дорожной инфраструктуры, мостовых сооружений и путепроводов.

— Помимо возведения нового мостового перехода через реку Зея, регион готов приступить к строительству трёх путепроводов через Транссибирскую магистраль. На строительство нового путепровода, который рухнул в 2018 году в городе Свободном, получено федеральное финансирование в размере 1,1 млрд. рублей, запущены работы, и через год его планируется сдать. Вместе с тем по целому ряду населенных пунктов стоит проблема одноуровневых развязок, соответственно регулярным и школьным маршрутам очень сложно пересекать Транссибирскую магистраль на автотранспорте, поэтому очень важно строительство путепроводов. В этом году планируется подготовить три проектные документации на строительство путепроводов в Новобурейском, Серышеве и Завитинске, — рассказал руководитель Приамурья.

В Амурской области проведена диагностика всех искусственных сооружений. Она показала, что 404 мостовых сооружения требуют капитального ремонта или реконструкции.

Сформирована и направлена заявка на участие в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы», в которой предусмотрена реконструкция до 2024 года 64 мостовых переходов.