Из-за провала асфальта перекроют участок Кузнечной

В Благовещенске из-за провала асфальта вновь перекрывают участок Кузнечной. Провал образовался недалеко от Технического переулка.

«Сегодня в районе пересечения улицы Кузнечной и переулка Технического вновь образовался провал на проезжей части. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения принято решение полностью перекрыть участок для движения автотранспорта. Причина провала выясняется. Просим водителей быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты», опубликовала пресс-служба мэрии на своём сайте.