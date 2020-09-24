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24сентября
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сегодня, 18:43 2

Из-за провала асфальта перекроют участок Кузнечной

Из-за провала асфальта перекроют участок Кузнечной
Фото: www.admblag.ru

В Благовещенске из-за провала асфальта вновь перекрывают участок Кузнечной. Провал образовался недалеко от Технического переулка.

«Сегодня в районе пересечения улицы Кузнечной и переулка Технического вновь образовался провал на проезжей части. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения принято решение полностью перекрыть участок для движения автотранспорта. Причина провала выясняется. Просим водителей быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты», опубликовала пресс-служба мэрии на своём сайте.

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#дороги

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Комментарии
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  • chilly

    chilly
    54 минуты назад

    как ЭТО называлось-то? Такое еще красивое и громкое название было?Безопасные и качественные дороги! Скоро альтернативных маршрутов кроме воздушных не останется.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    19 минут назад

    Кузнечная это безопасный и качественный распил бабла и не более.

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