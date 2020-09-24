Раскрыты доходы известных телеведущих российских каналов

«Шейнин выделяется на фоне других пропагандистов образом „гопника-хулигана“, обладающего ограниченным и весьма специфичным словарным запасом, особо агрессивными интонациями и шутками, рассчитанными на уровень умственно отсталых подростков», — отмечает издание.

Далее в списке — главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян и ее муж, телеведущий Тигран Кеосаян. Пара заработала за год на двоих 156 миллионов, что равняется доходам 928 пенсионеров из РФ.

На четвертом месте в рейтинге — телеведущий Владимир Соловьев, официальный годовой доход которого составляет 52,6 млн рублей (доходы 310 пенсионеров).

Также в список попали телеведущие «России-1» Ольга Скабеева и Евгений Попов. На двоих они получают за год 25,7 млн рублей (годовые доходы 150 пенсионеров).

Ведущий программы «Своя правда» на НТВ Роман Бабаян заработал за год 12,2 млн рублей, журналист РЕН ТВ Андрей Добров — 7 млн, телеведущая «России-1» Наиля Аскер-Заде заработала 6,5 млн, а ее коллега Дмитрий Киселев — 4,6 млн.