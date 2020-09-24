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24сентября
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сегодня, 18:20 1

В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Благовещенске зарегистрировано 22 новых заражения, в Свободном и Благовещенском районе — по два, по одному в Райчихинске, Тынде, Ивановском и Тындинском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 108 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости — 519,97 на 100 тысяч населения.

2 703 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 084 человек были в контакте с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Всем скорейшего выздоровления

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