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сегодня, 17:41 0

Начался прием заявок на конкурс «Доброволец года»

Начался прием заявок на конкурс «Доброволец года»

В Амурской области начался приём заявок на областной заочный конкурс «Доброволец года–2020». Он проводится в рамках проекта «#СетьДобра28», который поддерживает Фонд президентских грантов и правительство Амурской области.

С 2017 года в Приамурье проводится конкурс «Доброволец года». Его основная цель — это формирование культуры волонтёрства во всех муниципалитетах области. Принять участие в одной из 13 номинаций могут все жители Приамурья в возрасте старше 8 лет. Документы (заявку и портфолио по номинации) от участников принимают до 10 октября. Сроки проведения конкурса — с 20 сентября по 20 октября 2020 года.

Награждение победителей состоится на слёте добровольческих организаций Амурской области, который пройдет в ноябре этого года.

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#конкурсы

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