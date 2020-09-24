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24сентября
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сегодня, 19:14 1

Почти сто молодых семей из Приамурья получили сертификаты на приобретение жилья

Почти сто молодых семей из Приамурья получили сертификаты на приобретение жилья
Фото: pixabay.com

С 2014 года в Приамурье действует программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области». В рамках этой программы в 2020 году жилищные сертификаты получили 97 молодых семей, что на 97% больше чем в прошлом (49 субсидий). Среди получателей помощи есть и многодетные семьи – 30 свидетельств о праве на получении субсидий выдано им, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На реализацию программы бюджетами разных уровней выделены средства в размере 93,4 миллиона рублей: федеральная помощь в размере 67,6 миллионов рублей, областной бюджет — 15 миллионов рублей, местные бюджеты — 10,8 миллионов рублей.

Из почти 100 семей получивших жилищные сертификаты на сегодняшний день жилищные условия уже улучшили 48 получателей.

— По состоянию на 1 января 2020 года в Амурской области в очереди на получение жилья числится 1 188 семей в возрасте до 36 лет (в том числе 30 многодетных семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий. По условиям программы 70% субсидий направляется на многодетные семьи. В 2020 году потребность многодетных семей закрыта полностью. Соглашение с Минстроем России на предоставление субсидий их федерального бюджета подписано еще в декабре 2019 года. Стоимость квадратного метра жилья, из которой рассчитывается субсидия, ежеквартально утверждается приказом Минстроя России и составляет 68 691 рублей на 3 квартал 2020 года, — прокомментировала Ирина Клавина, начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан министерства ЖКХ Амурской области.

С начала действия программы в 2014 году помощь в приобретении жилья уже получили 257 семей. Сертификат на улучшение жилищных условий может быть использован как на приобретение готового дома, квартиры, так и на строительство индивидуального жилого дома.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса приняты дополнительные меры по увеличению срока действия сертификата, получаемого молодыми семьями. Начиная с 22 апреля, срок действия свидетельства увеличен с семи месяцев до девяти, а срок открытия счёта в банке увеличен с одного месяца до трёх.

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#Недвижимость #соцзащита

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Хорошая новость для этих амурчан.

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