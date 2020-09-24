Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:46 1

Три парня вынесли из общежития Благовещенска бытовую технику

Три парня вынесли из общежития Благовещенска бытовую технику
Фото: 28.мвд.рф

В Благовещенске задержали подозреваемых в краже бытовой техники. Трое местных жителей вынесли технику из общежития.

Жительница областного центра сообщила в полицию о том, что из её комнаты в общежитии пропали телевизор, микроволновая печь, ноутбук и холодильник.

Полицейские установили, что в общежитие, где проживает потерпевшая, днём зашли три парня. Молодые люди заметили на одной из дверей хлипкий замок. Дёрнув дверную ручку, они прошли в комнату и вынесли из помещения бытовую технику.

Изучая записи с камер наружного видеонаблюдения, оперативники опознали одного из злоумышленников по особой примете. Полицейские задержали его по месту жительства. А затем установили личности и остальных подозреваемых.

По факту хищения чужого имущества в следственном отделе завели уголовное дело. Часть похищенного имущества вернули законной владелице. Все фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Расследование продолжается, сообщает УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 173

#криминал #происшествия

распечатать


В России и мире

Миру предрекают дефицит бананов
Общество

В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала ребёнка из автобуса
В России и мире

Россиянина 23 года держали в рабстве на польской ферме
Общество

В Свободном уже почти месяц ищут мужчину
Комментарии
Показать все (1)
  • Tуман

    Tуман
    25 минут назад

    А чё морды замазали?

    Лошариков надо знать в лицо

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь