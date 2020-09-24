Три парня вынесли из общежития Благовещенска бытовую технику

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В Благовещенске задержали подозреваемых в краже бытовой техники. Трое местных жителей вынесли технику из общежития.

Жительница областного центра сообщила в полицию о том, что из её комнаты в общежитии пропали телевизор, микроволновая печь, ноутбук и холодильник.

Полицейские установили, что в общежитие, где проживает потерпевшая, днём зашли три парня. Молодые люди заметили на одной из дверей хлипкий замок. Дёрнув дверную ручку, они прошли в комнату и вынесли из помещения бытовую технику.

Изучая записи с камер наружного видеонаблюдения, оперативники опознали одного из злоумышленников по особой примете. Полицейские задержали его по месту жительства. А затем установили личности и остальных подозреваемых.

По факту хищения чужого имущества в следственном отделе завели уголовное дело. Часть похищенного имущества вернули законной владелице. Все фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Расследование продолжается, сообщает УМВД России по Амурской области.