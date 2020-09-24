Школьники Белогорска смогут обучаться в первой в области дрон-школе

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В Белогорске на базе центра дополнительного образования детей начала свою работу первая в области школа пилотов дронов. На первые занятия уже записались 15 ребят в возрасте от 10 до 15 лет. По словам Вадима Чернышева, руководителя отделения, набор в дрон-школу ещё идёт. Получить полезные навыки могут все желающие независимо от пола, сообщет amur.28.info.

– Сегодня на первом занятии получили подарок от главы Белогорска – мини-дрон. Полезная в обучении машина, особенно в условиях закрытого помещения. В дождь и мороз сможем оттачивать навыки управления летательными аппаратами не в условиях симулятора, а в реальном помещении. Наглядно увидели, каким может быть дрон весом 36 грамм, но с камерой и функциями, аналогичными большому квадракоптеру. Познакомились с более увесистой техникой, шлемами, программами для обучения. Для юных белогорцев это отличная возможность развить внимательность и ориентирование в пространстве, – расссказал Вадим Чанышев.

Обучение в дрон-школе в займет от 6 до 12 месяцев. Это будет зависеть от упорства и талантов ученика. По окончанию учёбы ребята овладеют основами профессии будущего – «Оператор дрона».