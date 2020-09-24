Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:16 0

Миру предрекают дефицит бананов

Миру предрекают дефицит бананов
Фото: pixabay.com

Извержение вулкана Сангай в Эквадоре поразило 55 тысяч гектаров банановых культур в стране, 30% продукции будет потеряно, сообщает LIFE со ссылкой на издание El Comercio.

Отмечается, что от пепла пострадали полтора миллиона коробок фруктов, что соответствует 25–30% от объёма экспортируемой продукции.

— Теперь рабочие на местах должны тщательнее трудиться, чтобы предотвратить потерю продукта, — пояснил координатор кластера Хуан Хосе Понс.

Однако по расчётам экспертов, до 30% продукции точно будет потеряно. От этого в большинстве своём пострадают Россия, страны Европы и Ближнего Востока, куда Эквадор поставляет фрукты.

Извержение вулкана Сангай началось 20 сентября. Столб дыма поднимался на высоту до 10 километров. Пеплом покрылись жилые дома и посевы на территории 83 тысяч гектаров. Из-за активности был закрыт международный аэропорт в Гуаякиле.

Просмотров всего: 38

#жизнь #происшествия

распечатать


Общество 1

Три парня вынесли из общежития Благовещенска бытовую технику
В России и мире

Большинство россиян считают, что блогеры «накручивают» свою популярность
В России и мире 1

66-летний пенсионер из Дагестана похудел на 9 кг за пять часов

Общество

В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала ребёнка из автобуса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь